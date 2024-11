Le RC Lens enrage contre l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM s’est imposé sur la pelouse du RC Lens ce samedi (1-3), Will Still ne digère pas le but refusé à Rémy Labeau-Lascary, qui aurait permis à son équipe de revenir à 2-2. En conférence de presse, l’entraîneur lensois a dénoncé le comportement des Marseillais à la mi-temps.

Will Still n’est pas vraiment du même avis que Roberto De Zerbi. Après la victoire face au RC Lens ce samedi (1-3), l’entraîneur de l’OM a considéré le but refusé à Rémy Labeau-Lascary comme logique : « La faute sur Nadir est claire. On n'a rien volé, c’est mérité. » Mais son homologue lensois a une autre version des faits.

« Un cinéma pas possible dans le tunnel pour mettre la pression sur l'arbitre »

« Il ne faut pas chercher midi à quatorze heures. On me raconte qu'à la mi-temps il y a un cinéma pas possible dans le tunnel pour mettre la pression sur l'arbitre. Bizarrement en deuxième mi-temps, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas très claires. Ça arrive trop souvent », a pesté Will Still en conférence de presse.

« Aujourd'hui, c'est difficile de ne pas parler d'arbitrage »

L’entraîneur du RC Lens a ajouté : « Le fait qu’on ne marque pas nous a fait perdre, mais en tant que supporter de football, l'arbitre a un rôle important à jouer. Aujourd'hui, c'est difficile de ne pas parler d'arbitrage à partir du moment où Lens égalise et fait 2-2. »