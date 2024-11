PSG : Luis Enrique a réussi un très gros coup !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a toujours clamé que son équipe serait de plus en plus compétente avec le temps. Déjà auteur d’une belle saison en 2023-2024, le coach espagnol a fait du club parisien une véritable machine en Ligue 1. Offensivement, le PSG de l’Asturien réalise du jamais-vu depuis un certain Thomas Tuchel. Explication.

Le PSG sans trembler. Au sortir d’une énième trêve internationale en ce début de saison, le club de la capitale a parfaitement géré son retour à la compétition en disposant de Toulouse au Parc des Princes (3-0) ce vendredi soir. Malgré la victoire de l’AS Monaco plus tôt dans la soirée (face à Brest, 3-1), Paris conserve son matelas d’avance en tête de la Ligue 1, et dispose de six points d’avance sur les Monégasques.

Le PSG se régale en Ligue 1

Si le début de saison parisien bat de l’aile en Ligue des Champions, force est de constater qu’en championnat, Luis Enrique a réussi son pari. En effet, malgré la perte de Kylian Mbappé cet été, le coach parisien a toujours affirmé que le PSG allait être plus fort offensivement en 2024-2025. « On le savait depuis longtemps, comme tout le monde. Cela ne change rien au panorama général. Toutes mes décisions ont été prises en fonction de ce que je considérais le mieux pour l’équipe. Il y a encore un titre à aller chercher, c’est notre objectif. Je suis convaincu, que peu importe les joueurs, nous serons plus forts la saison prochaine », déclarait Luis Enrique en fin de saison dernière.

Luis Enrique juste derrière Tuchel en termes de buts inscrits

Sur le plan offensif, l’Espagnol n’a pas menti. En effet, comme le rapporte le compte X Statsdufoot, le PSG réalise son meilleur bilan offensif en Ligue 1 depuis la saison 2018-2019. L’équipe parisienne dirigée par Thomas Tuchel avait alors inscrit 41 buts après 12 matchs, tandis que ce PSG de Luis Enrique version 2024-2025 en a inscrit 36.