MMA - UFC : Benoît Saint-Denis blessé ? Il rassure tout le monde

Florian Barré

Le 2 septembre dernier, avant de faire tomber Matt Frevola à l’UFC 295, Benoît Saint-Denis affrontait le Brésilien Thiago Moises à l’UFC Paris. Une guerre que le « God of War » a dominée de la tête et des épaules et qui s’est terminée par TKO à seize secondes de la fin du deuxième round. À l’époque, BSD semblait avoir eu une petite alerte au pied qui, selon les dires du principal intéressé pour Le Figaro, s’est très bien soignée depuis.

Il restait seize secondes dans le deuxième round, mais c’en était déjà trop pour Thiago Moises. Le Brésilien, acculé par un Benoît Saint-Denis pas décidé à relâcher l’étreinte au sol, a vu l’arbitre mettre fin à son calvaire le 2 septembre 2023, dans une Accor Arena en fusion. Depuis, BSD a encore choqué l’UFC en éteignant l’Américain Matt Frevola en 91 secondes, le 12 novembre dernier. Deux victoires à deux mois d’intervalle, ça valait bien une bonne période de repos. Aujourd’hui, l’ancien des forces spéciales retourne s’entraîner et s’il ne connaît pas encore le programme exact qui l’attend, tout semble aller pour le mieux.

MMA : Ngannou ouvert à un combat contre Jon Jones mais loin de l’UFC https://t.co/hSGWWfiI5R pic.twitter.com/1JarxY24An — le10sport (@le10sport) December 9, 2023

BSD est en pleine forme !

Interrogé par le journal Le Figaro concernant son état physique, Benoît Saint-Denis a affirmé ne pas avoir de blessure particulière, bien que des images laissaient penser à une douleur au pied pendant le combat contre Thiago Moises. « Non ! Il y a une fausse alerte contre Moises, parce que la zone avait subi beaucoup d'hématomes. Il a fallu remettre ça d’aplomb, mais aujourd’hui c’est bon. Ces hématomes étaient un peu affolants dans un premier temps, mais j’ai passé des scanners, des radios, et il n’y avait rien. Il fallait juste deux semaines pour que ça dégonfle. J’avais utilisé beaucoup de percussions, et il y avait eu de bons blocages de la part de Moises. Rien de grave. »

Entre BSD et l’arène de Paris-Bercy, ça match parfaitement