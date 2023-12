Florian Barré

Alors qu’il fera ses débuts le 2 juin prochain à l’Hexagone MMA, le YouTubeur Ibrahim Tsetchoev, plus communément appelé IbraTV, a révélé son avis sur certains grands noms du MMA français pour le média spécialisé, « La Sueur ». Il a notamment affirmé que Cédric Doumbè serait un « adversaire de rêve », bien que les deux hommes ne soient pas près de s’affronter dans la cage.

S'il n'a pour le moment aucun combat à son palmarès professionnel, IbraTV possède tout de même une certaine expérience dans le monde des arts martiaux. Ce n’est un secret pour personne, le YouTubeur s’entraîne depuis des années. D’ailleurs, après son premier combat le 2 juin prochain contre un adversaire qui reste encore à déterminer, le vidéaste devrait affronter une autre star de YouTube : GregMMA.

IbraTV alerte Greg MMA

« Déjà, j'aimerais bien savoir qui sera mon adversaire. Mais sache que, la manière que je vais te terminer, c'est mes abonnées qui vont me le dire. Donc prépare-toi. Pour Greg, c'est la même sentence qui l'attend. Mes abonnées vont me dire de quelle manière ils veulent que je te termine. Donc Greg, désolé, c'est pas moi, c'est mes abonnées qui voudront ça. » a balancé Ibrahim Tsetchoev pour Gentside .

L’avis d’IbraTV sur Doumbè, Gane, Saint-Denis…