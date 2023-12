MMA : Une légende de l’UFC demande qu’Aspinall devienne champion incontesté

Florian Barré

Tombeur de Sergei Pavlovich au premier round lors de l’UFC 295, Tom Aspinall est ainsi devenu le troisième champion UFC de son pays en remportant le titre intérimaire des poids lourds, tandis que Jon Jones détient toujours la ceinture officielle. De ce fait, la légende de l'UFC, Daniel Cormier, a demandé que le Britannique soit élevé du statut de champion par intérim à celui de champion incontesté.

Dans la nuit du 11 au 12 novembre dernier, Tom Aspinall et Sergei Pavlovich se sont affrontés dans la cage de l’UFC après l’échec du combat de la défense du titre de Jon Jones contre Stipe Miocic. Jones a subi une blessure qui pourrait l’empêcher de se battre pendant près d’un an, obligeant l’organisation à trouver une solution de dernière minute. Finalement Aspinall a pu profiter de ce grabuge pour obtenir une ceinture intérimaire et généralement, dans une telle situation, le champion par intérim défie ensuite le champion officiel. Que nenni ! L’UFC veut absolument voir Jones et Miocic s’affronter, quitte à bloquer l’évolution d’Aspinall.

Daniel Cormier s’offusque

En somme, cela va obliger Aspinall à défendre son titre intérimaire entre-temps. Un évènement rare à l’UFC. Pour cela, Daniel Cormier s’offusque. L’ancien champion des poids lourds et mi-lourds a déclaré que le combattant Britannique ne devrait pas avoir à le faire : « Si Jones et Stipe veulent seulement se battre, vous ne pouvez pas laisser Tom Aspinall défendre le championnat intérimaire. Jones et Stipe n'ont pas besoin que le titre soit en jeu. Ils peuvent simplement se battre, et ça suffit. Appelez cela ‘pour le plus grand de tous les temps’. Cela n'a pas d'importance. Créez une ceinture. »

« Il devrait être le champion incontesté »