PSG : «Il a ses raisons», Luis Enrique interpellé

Grand adepte de la rotation de son onze de départ depuis son arrivée au PSG en juillet 2023, Luis Enrique n’hésite pas à mettre en concurrence ses gardiens de buts. Cette saison, aucune hiérarchie ne semble avoir été établie entre Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov. Une méthode qui ne plaît pas forcément à l’ancien entraîneur des gardiens de Chelsea Christophe Lollichon.

Au sortir d’une belle victoire face à Toulouse ce vendredi soir (3-0), Luis Enrique doit déjà réfléchir à sa composition pour le choc face au Bayern Munich. Certains joueurs ont assurément marqué des points lors du dernier match du PSG, comme cela est le cas pour Matvey Safonov.

Vers une bataille Safonov/Donnarumma au PSG ?

Auteur d’une nouvelle prestation intéressante, le Russe arrivé cet été au PSG peut-il prétendre à une place de titulaire mardi soir pour le choc de Ligue des Champions ? Possible à en croire les dernières indiscrétions du Parisien. Auprès du quotidien, l’ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, Christophe Lollichon, s’est exprimé sur l’alternance entre Matvey Safonov et Gianluigi Donnarumma opérée par Luis Enrique.

« Il faut des repères et de la constance »

« Je ne suis pas un grand partisan des changements à ce poste. Un portier a besoin de rythme, notamment sur le plan de l’implication et sur la nécessité d’être en condition de match. Je ne sais pas comment un gardien peut être dans de bonnes dispositions s’il joue un match sur quatre. La communication entre un gardien et sa défense, ça ne s’improvise pas, par exemple. Il faut des repères et de la constance. Mais si Luis Enrique met en place ce roulement, c’est qu’il a ses raisons… », a ainsi confié Lollichon au Parisien.