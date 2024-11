Le PSG reçoit un gros avertissement !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au lendemain de sa belle victoire contre Toulouse au Parc des Princes (3-0), le PSG doit se préparer avant le choc de Ligue des Champions face au Bayern Munich mardi soir. Les Bavarois, qui se sont également rassurés avec une victoire (3-0) face à Augsbourg, ont affirmé par l’intermédiaire d’Harry Kane et de Vincent Kompany, se sentir en grande forme.

Le PSG n’a plus le droit à l’erreur. Si le club parisien s’est clairement rassuré avec une victoire (3-0) face à Toulouse ce vendredi soir, la formation de Luis Enrique pointe à une décevante 25ème place au classement de la Ligue des Champions. Mardi soir, Paris se rend à l’Allianz Arena afin d’y défier le Bayern Munich, dans une rencontre extrêmement importante d’un point de vue comptable.

« Nous sommes dans une bonne période, nous nous sentons bien »

Mais de leur côté, les Bavarois ont également cartonné contre Augsbourg ce vendredi soir (3-0), avec à la clé, un triplé de l’inévitable Harry Kane. « Nous nous sommes dit à la mi-temps que nous devions continuer à nous créer des occasions. Heureusement, nous avons obtenu le penalty et à partir de là, le jeu s’est ouvert. Nous avons une grosse semaine devant nous avec le PSG en Ligue des Champions, Dortmund et Leverkusen en Coupe. Nous sommes dans une bonne période, nous nous sentons bien et nous devons continuer sur notre lancée », a prévenu l’avant-centre anglais après la rencontre.

« Nous avons réussi à renforcer notre confiance »

Présent en conférence de presse d’après-match, Vincent Kompany affirmait quant à lui que cette victoire était rassurante avant le PSG : « Nous voulons toujours jouer contre les meilleures équipes. Le PSG est un grand match, puis Dortmund est un classique. Mais l’attention est toujours portée sur le prochain match. Il est important d’être frais avant le match contre le PSG. Nous avons réussi à renforcer notre confiance grâce à la victoire d’aujourd’hui (vendredi soir, ndlr) », a confié le coach belge du Bayern.