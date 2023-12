Boxe : Les propos choquants du président de la LNBP au sujet de Tony Yoka

Florian Barré

Samedi dernier, Tony Yoka s’inclinait aux points sur décision des juges contre le Belge Riyad Merhy. Une troisième défaite de rang qui fait très mal et qui en a surpris plus d’un, à commencer par le principal intéressé. À ce sujet, Robin Dolpierre, président de la Ligue Nationale de Boxe Professionnelle, s’est exprimé et a fait part de son mécontentement. Selon lui, le Français aurait dû être déclaré vainqueur, même s’il ne le méritait pas.

Après 11 victoires consécutives en début de carrière, Tony Yoka plafonne. Pire encore, il perd petit à petit du crédit et sa dernière défaite pourrait presque enterrer sa carrière professionnelle. Un revers que ni lui, ni Robin Dolpierre n’accepte. Selon le président de la LNBP - qui a d'ailleurs démissionné de son poste mercredi suite à ses propos controversés sur le sujet - Tony Yoka aurait dû être déclaré vainqueur de Riyad Merhy. En effet, ce dernier n’est pas en accord avec la décision des juges Ammar Sahraoui et Christophe Beaurain, qui ont accordé la victoire au Belge, tous deux sur le score de 96-94. Pendant ce temps, le troisième officiel, Vincent Dupas, avait Yoka en tête, 96-94.

MMA : Une star de l’UFC se dit prête à affronter Benoît Saint-Denis ! https://t.co/9O0GnpupUf pic.twitter.com/kfh7lIxtva — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

Tony Yoka aurait dû être avantagé

Dolpierre aurait souhaité que le boxeur français puisse bénéficier d’un arbitrage maison, quitte à ce qu’il ne reflète pas la réalité du combat. « C’est Dupas qui a raison, affirme Dolpierre. Yoka avait besoin d’être aidé, mais on lui a enfoncé la tête sous l’eau. Comment peut-il maintenant revenir, après trois défaites ? En Angleterre, sur un combat pareil, le boxeur local aurait eu la victoire. » a-t-il concédé lors d’un entretien avec le journal L’Équipe . « Quand j’ai vu Yoka presque les larmes aux yeux, après l’annonce du résultat, ça m’a fait mal au coeur. On aurait pu au moins lui donner le nul. Bien sûr, il était battu de peu. Je sais qu’il n’a pas fait grand-chose, qu’il a travaillé sur un coup. Mais en France, ça vaut un nul. »

« Il avait besoin d’être aidé »