MMA - UFC : « Je serais le plus heureux du monde », Benoît Saint-Denis donne le nom de son adversaire rêvé

Florian Barré

Benoît Saint-Denis, ou celui que l’on surnomme le « God of War » n’a qu’un objectif en tête : décrocher la ceinture des poids légers de l’UFC. Mais pour y parvenir il faut d’abord faire tomber de grosses têtes telles que Rafael Fiziev, Beneil Dariush, Mateusz Gamrot, Arman Tsarukyan, Michael Chandler, Justin Gaethje, Charles Oliveira et le champion actuel, Islam Makhachev. C’est d’ailleurs le dernier susmentionné qui plaît le plus à BSD.

Benoit Saint-Denis est en mission. Le combattant français termine son année 2023 avec 3 énormes finishs, une soumission sur Ismael Bonfim, un TKO sur Thiago Moises et un KO sur Matt Frevola au premier round pour s’offrir une place dans le top 15 de la catégorie la plus relevée de l’UFC. The God Of War est déterminé à connaître une année 2024 encore plus riche en matière de résultat. Et c’est à travers une interview donnée au quotidien Le Figaro que BSD dévoile son plan pour la nouvelle année.

Le plan de carrière parfait pour Saint-Denis

Alors qu’il a récemment réclamé le perdant du combat entre Arman Tsarukyan et Beneil Dariush, l’athlète Français a concédé au Figaro qu’il espère aussi affronter Mateusz Gamrot en Europe et pourquoi pas lors d’un UFC en France. Un combat qui en amènerait un autre encore plus prestigieux en cas de victoire, avant de peut-être jouer la ceinture ensuite. « Ça va dépendre des performances, et de l’UFC. L’organisation peut pousser pour me mettre dans ce que je veux, c’est-à-dire des combats compétitifs contre des mecs durs. Une victoire avant la limite contre Gamrot, ce qui ne s’est jamais fait, me permettra sans doute de me positionner pour un combat dont l’enjeu sera la place de challenger numéro un, voire un combat pour le titre, ou un remplacement. Ça peut aller très vite. »



« Un combat contre un top dix, puis un top cinq, puis pour le titre… Ça dépendra beaucoup du prochain adversaire. Je pense qu’un Gamrot ou un Dariush me permettrait, en cas de grosse performance, de me positionner directement contre Dustin Poirier, Justin Gaetje, ou Arman Tsarukyan. Il y en a d’autres qui vont combattre aussi, ça va bouger la catégorie de poids. »

BSD déjà prêt à partir en guerre contre Makhachev