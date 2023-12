Boxe : La vérité sur la défaite de Francis Ngannou contre Tyson Fury

Florian Barré

Tard dans la soirée du samedi 28 octobre, Francis Ngannou tentait de gravir une montagne. Sur cette montagne, nommée Tyson Fury, le Camerounais y a posé un pied au sommet en envoyant le « Gispy King » au tapis. Malheureusement cela n’a pas suffi et les juges ont déclaré l’Anglais vainqueur. Quelques semaines plus tard, « The Predator » revient amèrement sur l’issue du combat.

Vainqueur par décision partagée face à Francis Ngannou fin octobre, Tyson Fury a vécu son « combat le plus difficile en dix ans ». Alors que les spécialistes prédisaient l'enfer au Camerounais, venu du MMA, il a su tenir en respect l’un des plus grands boxeurs de tous les temps, ce qui a même forcé Fury à reconnaître ses mérites à l’époque, bien loin du « ce sera comme un champion de tennis de table contre Djokovic à Wimbledon » lâché par le Britannique : « Ce n'était pas le plan de base. Francis est un putain de boxeur. Il est fort, avec un gros punch, et bien meilleur que ce qu'on avait pensé. »

« La décision me frustre »

Par ailleurs, pour beaucoup, la décision finale des juges visait à sauver l'honneur d'un champion et l'image d'une boxe en perte de vitesse au niveau mondial. Car, au fond, comme l'a soufflé Mike Tyson, qui entraînait Ngannou ces derniers mois, après le combat, « tout le monde connaît le résultat ». Sous-entendu : le vrai. Et c’est vers cette analyse que tend le dernier discours du Predator pour le Club Shay Shay Podcast : « Parfois la décision me frustre. Mais je comprends. Tu ne peux pas arriver comme un loup solitaire et faire tomber le système. Je savais, avant même de commencer le combat, que même si nous allions à la décision, mes chances étaient minces. »

« J’étais mieux préparé »