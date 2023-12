MMA : Honnête au sujet de l’UFC, Ngannou provoque Dana White

Florian Barré

En janvier 2022, Francis Ngannou conservait sa ceinture de champion des poids lourds de l’UFC en s’imposant sur décision unanime contre Ciryl Gane. Depuis, le géant camerounais n’a plus combattu dans l’octogone. Il y a près d’un an il a même plié bagage et a signé un nouveau contrat au PFL, en raison de discordes avec l’organisation reine du MMA. Cette semaine, « The Predator » est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à faire ce choix.

En janvier 2023, le manque de rémunération et la difficulté d’avoir accès aux soins de santé dont il aurait eu besoin ont principalement motivé Francis Ngannou à rendre sa ceinture pour quitter l’UFC, alors même qu’il était le champion incontesté des heavyweight à l’époque. Désormais, le Camerounais représente le PFL mais n’a pas encore eu l’occasion d’y faire un combat. Ce, malgré sa récente sortie en boxe anglaise contre Tyson Fury.

« Personne ne pouvait défendre mes intérêts »

Invité sur le podcast du Club Shay Shay de l’ancien footballeur américain Shannon Sharpe, Francis Ngannou est revenu sur son départ de l’UFC. The Predator a révélé qu’il ne voulait pas vraiment partir et qu’il a été poussé à prendre cette décision : « C’était une décision… si cela ne tenait qu’à moi, je n’aurais pas pris cette décision. La situation m’a poussé à prendre cette décision, mais ce n’était pas quelque chose que j’attendais ou que je pensais. J’en suis arrivé au point où j’ai réalisé que pour mon meilleur intérêt, je devais prendre la bonne décision pour moi-même et c’était une bonne décision pour moi. J’avais un contrat dans lequel je n’avais aucun moyen de pression. Aucun pouvoir. Personne ne pouvait défendre mes intérêts. » a balancé le combattant de 37 ans.

Ngannou, promoteur de ses propres combats ?