MMA - UFC : « Ils sont chargés comme des mules », Benoît Saint-Denis allume Islam Makhachev

Florian Barré

Il est l’un des combattants français les plus en forme du moment. Benoît Saint-Denis est récemment venu à bout de l’Américain Matt Frevola lors de l’UFC 295, ce après seulement 91 secondes passées dans la cage. L’objectif du « God of War » est d’être, d’ici un an, un réel challenger à Islam Makhachev. Interrogé par Le Figaro, BSD a d’ailleurs fait une révélation choquante au sujet du champion incontesté des poids légers.

Il y a encore quelques mois, le top 15 des poids légers semblait totalement hors de portée pour Benoît Saint-Denis, lui qui a commencé par une défaite à l’UFC avant d’enchaîner cinq succès consécutifs. Aujourd’hui 12e de la catégorie, le God of War parle même de la ceinture, que détient actuellement le protégé de Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev. Le combattant français a d’ailleurs récemment accusé de tricherie, via un entretien avec Le Figaro , le clan Nurmagomedov.

MMA : Ngannou ouvert à un combat contre Jon Jones mais loin de l’UFC https://t.co/hSGWWfiI5R pic.twitter.com/1JarxY24An — le10sport (@le10sport) December 9, 2023

Saint-Denis dénonce !

« Concernant la famille Nurmagomedov, par exemple, je n’ai plus aucun doute : ils sont chargés comme des mules. Ils sont intelligents dans leur manière de se doper, mais ils savent très bien le faire. Makhachev s’est fait choper au meldonium par exemple. C’est un produit (typique des pays de l’Est, NDLR) qui a fait que l’ensemble de la fédération russe a été sanctionnée et retirée des Jeux olympiques de 2016. Le champion actuel des poids légers de l’UFC s’est fait attraper en 2016 ! » a balancé Saint-Denis.

Le MMA, un sport business aux US