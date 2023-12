MMA - UFC : Trashtalking mal placé, bagarre… Récit d’un week-end sous haute tension entre Strickland et du Plessis

Florian Barré

Alors qu'ils vont se retrouver dans la cage le 21 janvier prochain à l'occasion de l'UFC 297, le champion des poids moyens Sean Strickland et Dricus du Plessis ont commencé leur échauffement. Les deux hommes ont passé le week-end à s’injurier et en sont même venus aux mains dans les gradins remplis de la T-Mobile Arena samedi soir lorsque l’Américain a perdu son sang-froid.

Il y a eu de la haine dans l’air ce week-end entre Dricus du Plessis et Sean Strickland. Tout a commencé en conférence de presse lorsque les deux hommes, assis l’un à côté de l’autre, se sont échangés des amabilités tour à tour. « Ouais, Dricus sait se battre mais je vais lui faire une masterclass. Je vais rouler sur Dricus, a d’abord lâché Strickland. Et j’vous le dis, je ne vais probablement pas le finir car il est prêt à mourir dans la cage. Et si j’le finis pas, vous allez le voir se faire tabasser pendant 5 rounds. J’vous le promets ! À la mort Dricus ! » Et quand le Sud-Africain a remercié l’Américain d’avouer qu’il ne le finirait pas avant le gong final, Strickland s’est emporté : « C’est ton coach qui va te finir. Comme vous avez l’habitude de l’faire. Tu vas te faire finir cette nuit-là. Ton coach s’en occupera. »

« Pourquoi t’es si énervé ? » a ensuite lâché DDP . « Tu penses que ton père te tabasse ? J’vais te montrer ce que ça fait de se faire tabasser. Tous tes souvenirs d’enfance vont revenir. Chaque souvenir, celui où ton père vient dans la chambre et te tabasse. » Une déclaration choquante qui a fait vriller « Tarzan ». « J’vais te prendre ta p*tain d’âme, t’as compris sale s*alope ? Rigole bien p**é. »

Strickland se mue en défenseur de la cause infantile

Bien que Sean Strickland ait l’habitude d’attaquer tout le monde en dépassant régulièrement les limites du raisonnable, il n’apprécie pas quand on le lui fait subir. L’Américain a d’abord posté une série de messages sur X (Twitter) où il dénonce les propos de son futur adversaire. « Je veux juste dire une chose qui, selon moi, doit être dite. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été maltraités et agressés et c'est une chose sacrément tragique qui vous change à jamais. Comment vous fonctionnez, comment vous voyez le monde, comment vous traitez les relations, comment vous gérez la dépendance et que quelqu'un vous rabaisse avec ce niveau de traumatisme sur la scène mondiale est une honte totale. J'espère que vous comprenez tous que ce sont des hommes faibles qui ne comprennent pas les difficultés, ils ne comprennent pas ce que c'est que de vivre avec des démons... Pour toujours une lutte qu'ils ne comprendront jamais. »

Dana White responsable de la bagarre entre les deux hommes