MMA - UFC : Covington dépasse les bornes et se fait corriger par Edwards, retour sur un combat d’anthologie

Florian Barré

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’UFC 296 a fait beaucoup de bruit. La principale raison de ce grabuge était due au combat entre Leon Edwards et Colby Covington, main event de la soirée. Cet affrontement pour la ceinture des welterweight a commencé en conférence de presse la veille, lorsque Covington a insulté le père d’Edwards, décédé. Ainsi, le duel a pris une autre tournure, bien plus personnelle, que « Chaos » n’a pas pu assumer une fois dans l’octogone.

Pour la troisième fois de sa carrière, Colby Covington a tenté de s’offrir le titre de champion de la catégorie welterweight de l’UFC. Pour l’occasion, l’Américain était opposé au champion Leon Edwards lors de l’UFC 296. Après 5 rounds, Chaos s’est finalement incliné à la décision unanime. Un retour de bâton terrible pour l’homme de 35 ans, lui qui a, en amont du combat, fait une mauvaise blague à son adversaire : « Tu es peut-être le gars le plus stupide de l'UFC et samedi soir, je vais t'emmener dans un endroit où tu ne voudrais jamais être. Je vais t’amener au septième niveau de l'enfer, on passera le bonjour à ton père pendant que nous y sommes. »

Covington a été trop loin

Fou de rage, Edwards lui a balancé une bouteille d’eau au visage avant de se lever pour en découdre et de déclarer : « Cet homme est aussi bon que mort. Assure-toi de tenir tout ce que tu as dit à propos de mon père demain. » Une menace qui n’a fait ni chaud ni froid à Chaos puisque ce dernier a été encore plus loin quelques instants plus tard en faisant une affirmation choquante : « Et toutes les victimes que son père a faites ? C’était un trafiquant de drogue, un trafiquant sexuel, ce mec était une ordure, pourquoi me sentirais-je mal pour lui ? Je n’ai aucune empathie pour lui. » Forcément, ces mots ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd. Leon Edwards a prévenu son ennemi du moment : « Je vais faire en sorte qu’il se souvienne de ce qu’il a dit sur mon père. On va régler ça ! »

Colby Covington volé parce qu’il soutient Donald Trump ?