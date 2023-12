Florian Barré

À la retraite depuis plus de quatre ans maintenant et à l’affiche d’un seul combat depuis 2013 à l’UFC, Georges Saint-Pierre affiche un physique monstrueux, même à 42 ans. Pour cette raison, de nombreux observateurs espéraient voir le Québécois de retour sur une carte UFC prochainement. Malheureusement pour les fans, le principal intéressé a rapidement coupé court aux rumeurs.

Il y a quelque temps, Dana White a annoncé, lors de son passage dans le Full Send Podcast , qu’une soirée spéciale serait organisée en 2024 à l’UFC : « On discute actuellement au sujet d’un « superfight ». L’idée est née il n’y a que quelques jours, donc je ne peux pas encore en parler. (…) Tous les combats que vous considérez comme « superfight » pourraient inclure (Conor) McGregor, mais ce n’est pas le cas de celui-ci. » Toujours au front pour promouvoir à l’excès les combats qu’il met sur pied, le patron de l’UFC n’a toutefois que rarement tendance à employer le terme de « superfight ». Ainsi, les fans s’attendent à du lourd et possiblement à un retour de la légende, Georges Saint-Pierre.

MMA : Une star de l’UFC se dit prête à affronter Benoît Saint-Denis ! https://t.co/9O0GnpupUf pic.twitter.com/kfh7lIxtva — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

GSP ne remettra jamais les pieds à l’UFC en tant qu’athlète

Mais cette idée a très rapidement été réfutée par le principal intéressé. Interrogé à ce sujet lors d’une conférence de presse pour l’UFC Fight Pass Invitational 5, GSP a été très clair : « Absolument pas. Je vous le promets. Je me suis toujours dit que je ne combattrai pas dans une cage après l’âge de 40 ans. Je ne dis pas que je ne vais plus jamais participer à un autre événement de sports de combat, mais combattre dans une cage, professionnellement, dans une affiche sérieuse qui pourrait affecter mon héritage ? Non, je ne le ferai plus. »

Une question d’image et de santé