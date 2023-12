MMA : Dana White annonce du très très lourd pour l’UFC 300

Florian Barré

L’une des plus grandes cartes de tous les temps à l’UFC est en préparation. Pour l’heure, aucun combat n’a été officialisé pour l’évènement mais, en avril 2024, l’UFC 300 marquera sans doute un tournant dans l’histoire du MMA. C’est du moins ce qu’a semblé teaser Dana White cette semaine, jamais avare de superlatifs pour promouvoir ses soirées.

Jon Fitch, Brock Lesnar et Georges Saint-Pierre ont combattu pour l’UFC 100. L’UFC 200 a mis en avant dans l’octogone José Aldo, Daniel Cormier, Anderson Silva et Brock Lesnar. Pour sûr, l’UFC 300 qui se tiendra en avril prochain, aura aussi d’immenses têtes d’affiche sur sa carte. Si pour l’heure, ni la date officielle, ni les combattants n’ont été révélés par Dana White, la hype se fait de plus en plus intense. Ce, surtout depuis que le patron de l’UFC a vendu cette soirée comme la soirée du siècle.

MMA - Boxe : Le prochain très grand adversaire de Ngannou enfin dévoilé https://t.co/jtTLUxpQDv pic.twitter.com/UIs7iZvX2e — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

« C’est fou ! »

Si Dana White a nié la présence de Connor McGregor pour l’UFC 300 il y a quelques semaines, il a récemment concédé que tous les combats de cette soirée événement seront malgré tout grandioses, à commencé par ceux présents sur la carte préliminaire : « Ce que vous pouvez espérer, c’est que le premier combat préliminaire, vous serez genre : ‘Oh m*rde, c’est le premier combat de la soirée ? C’est fou ! Ce n’est même pas normal ! Ces deux-là ne devraient pas être le premier combat préliminaire !’ L’UFC 300 va être bon à ce point. »

Un premier absent notable