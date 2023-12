McGregor, Ngannou… Quiz sur les combattants de MMA les plus riches en 2023

Florian Barré

L’univers du MMA regorge de combattants talentueux et fortunés. Si Conor McGregor est, sans nul doute, l’athlète le plus lucratif de l’histoire de la discipline, il est loin d’être le seul à avoir dépassé la barre du million de dollars amassé dans l’octogone. D’ailleurs, la réussite ne se limite pas uniquement à ce qui se passe dans la cage. Le10sport vous propose donc de tester vos connaissances sur le top 10 des combattants les plus riches du MMA.

Combat, conférence de presse, sponsoring… L’argent entre de partout dans le monde du MMA. Si l’on met de côté les 600 millions de dollars récoltés en vendant sa marque de whisky, Conor McGregor est le numéro un incontesté en matière d’entrée d’argent. Selon Forbes , l’Irlandais cumule près de 250 millions de dollars glanés en carrière, ce qui fait de lui le 33e sportif le mieux payé au monde de l'histoire. Véritable star, pour son côté showman et grande gueule, Conor McGregor jouit aussi d'une grande popularité sur les réseaux sociaux, avec plus de 13 millions de followers sur Facebook et Twitter et plus de 40 millions sur Instagram.



MMA - UFC : Du Plessis en remet une couche après s’être battu avec Strickland https://t.co/BQcp60FbJE pic.twitter.com/RADuHdGYKc — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

Ngannou et ses cinq millions de dollars en carrière