Départ de Gasset : C’est terminé pour la priorité de l’OM ?

Hugo Chirossel

Alors que Jean-Louis Gasset dirigera dimanche au Havre son dernier match en tant qu’entraîneur, l’OM est depuis déjà plusieurs semaines à la recherche de son successeur. En ce sens, les dirigeants marseillais ont fait de Paulo Fonseca leur priorité. Mais le technicien portugais serait désormais plus proche de rejoindre l’AC Milan.

Arrivé en février dernier après le départ de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset va bientôt mettre un terme à son aventure à l’OM, ainsi qu’à sa carrière d’entraîneur. Comme il l’a annoncé vendredi en conférence de presse, le match sur la pelouse du Havre dimanche, le dernier de la saison, sera aussi le dernier de sa carrière.

L’OM a jeté son dévolu sur Fonseca

Pour lui succéder, l’OM a rapidement identifié Paulo Fonseca. Comme indiqué par Le 10 Sport , l’entraîneur du LOSC, où il arrive au terme de son contrat, est la priorité des dirigeants marseillais. Ces derniers étaient déjà intéressés l’année dernière au moment du départ d’Igor Tudor. Mais le technicien portugais est très courtisé et l’OM ne disputera probablement aucune coupe d’Europe la saison prochaine, ce qui ne le place pas en position de force.

Fonseca se rapproche de l’AC Milan