F1 : Révolution chez Alpine ? Gasly et Ocon jubilent

En pleine quête de résurrection, Alpine aborde ce Grand Prix d’Émilie-Romagne avec une confiance retrouvée. Alors que les deux premières séances d’essais libres auront permis à Pierre Gasly et Esteban Ocon de se jauger, les deux pilotes français se sont exprimés avec un certain enthousiasme du côté d’Imola, tout comme Bruno Famin.

Une lueur d’espoir. Il y a deux semaines à Miami, Esteban Ocon a permis à Alpine de récolter son premier point de la saison avec une 10ème place. 14ème des EL2 ce vendredi à Imola, le Français a fait part de ses sensations.

« Nous avons beaucoup appris lors des deux sessions »

« Nous avons beaucoup appris lors des deux sessions et nous avons réussi à bien améliorer la voiture entre les EL1 et les EL2. Un domaine sur lequel nous devons nous concentrer est l’ampleur du marsouinage de la monoplace, qui semble exacerbé par la surface de cette piste. C’est très bosselé, ce qui change beaucoup par rapport à notre dernière visite ici. Nous devons évaluer les réglages et voir ce que nous pouvons faire pour le limiter et améliorer les performances en vue des qualifications demain » , confie Ocon, relayé par Next-Gen Auto .

« J’attends avec impatience la suite »