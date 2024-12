Pogba a tranché, ça ne va pas plaire à l’OM

Arnaud De Kanel

Libre de rejouer dès mars prochain, Paul Pogba attise déjà les convoitises. Le milieu de terrain tricolore, qui prépare son grand retour, n’a pourtant pas encore tranché sur sa future destination. L'OM rêverait de s’offrir les services du champion du monde 2018, tandis que Manchester City aurait également manifesté son intérêt. Mais selon plusieurs sources, un retour en Premier League ne figurerait pas dans les plans du joueur. De même, l’hypothèse d’une arrivée en Ligue 1 ne semblerait pas réellement séduire l’ancien maestro des Bleus.

Paul Pogba s'apprête à tourner la page d'une période sombre de sa carrière. Après avoir écopé d'une suspension de quatre ans pour dopage, finalement réduite à 18 mois, le milieu de terrain français pourrait faire son grand retour dès le mois de mars. Une perspective qui suscite déjà une vague de spéculations sur sa prochaine destination. Champion du monde en 2018, Pogba se retrouve aujourd'hui libre de tout contrat après avoir mis un terme à son aventure avec la Juventus. Un statut qui attire forcément l'attention de plusieurs clubs désireux de relancer un joueur de son calibre. Parmi les pistes évoquées, l'Olympique de Marseille apparaît comme un prétendant sérieux. Mais le club phocéen n'est pas le seul sur les rangs.

L'OM sous le choc après une défaite cinglante. Un transfert imminent pour Brassier ? Les révélations à suivre... 🔍

➡️ https://t.co/9xE8PJIGAQ pic.twitter.com/ApRfr8Z6lR — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

City veut Pogba

Selon des révélations du média britannique The Independent, Manchester City envisagerait sérieusement de faire revenir Paul Pogba en Premier League. Pep Guardiola, admiratif des qualités techniques et physiques du milieu de terrain français, aurait déjà tenté de l’attirer dans ses rangs par le passé. Le quotidien britannique ajoute que l’ancien joueur de Manchester United ne serait pas emballé par cette perspective. et plus globalement par un retour en Premier League. Une bonne nouvelle pour l'OM ?

Pogba refuse l'Angleterre... et la Ligue 1 ?

Pas vraiment. Selon The Independant, Pogba ne ferait pas d'une arrivée en Ligue 1 sa priorité. « Pogba veut à nouveau jouer au plus haut niveau, avec des préférences actuelles pour la Liga, la Serie A et la Bundesliga », assure le média. Le dossier est compromis.