Mercato - ASSE : L'annonce fracassante en plein direct !

L'ASSE est en très mauvaise posture à la mi-saison et se retrouve plus que jamais menacée par une nouvelle relégation en Ligue 2. La faute à un mercato estival raté ? Certains ont pointé du doigt le recrutement réalisé par les nouveaux dirigeants mais pour Ivan Gazidis, il ne s'agit pas d'un problème de niveau. Cependant, le président de l'ASSE n'exclu pas de se renforcer en janvier.

Le retour en Ligue 1 ne se passe pas comme prévu pour l'ASSE, barragiste à la trêve. Les observateurs pointent du doigt un gros problème d'effectif, conséquence directe d'un mercato estival jugé pas à la hauteur. Logiquement, Ivan Gazidis a défendu ses recrues.

«C’est une erreur de dire que nos joueurs ne sont pas assez bons»

« Non je crois en la valeur de nos joueurs. Cette qualité ne s’est pas totalement exprimée. Il y a eu beaucoup de critiques sur le manque d’expérience de l’équipe, mais ce n’est pas vrai. C’est une erreur de dire que nos joueurs ne sont pas assez bons. Il faut juste un système de jeu dans lequel ils pourraient exprimer leurs qualités. On a un nouvel entraîneur, il a besoin d’évaluer l’équipe. C’est un entraîneur concentré sur les joueurs qui sont actuellement présents. Il pense qu’il peut les aider à s’améliorer, à avoir un meilleur système de jeu et je crois que c’est important pour un effectif qui découvre la Ligue 1 d’avoir une méthode qui leur donne confiance », a confié le président de l'ASSE au micro de beIN SPORTS avant la rencontre de Coupe de France face à l'OM. Mais il n'est pas fermé à l'idée d'accueillir de nouveaux joueurs...

«Nous allons continuer à faire les bons investissements»

« Nous sommes aussi ouverts à la manière dont on pourrait renforcer l’équipe durant le mercato d’hiver. Nous avons dû faire des choses urgentes cet été, nous comprenons davantage de choses à présent, et nous allons continuer à faire les bons investissements », a ajouté Ivan Gazidis. Le message est passé.