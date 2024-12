Mercato : Incroyable, l'OM boucle deux transferts en un temps record !

Thomas Bourseau

Le marché estival des transferts s'est avéré très productif pour l'OM. Et pour ce qui est du poste de gardien, force est de constater que l'investissement de 4M€ pour Geronimo Rulli s'est grandement justifié depuis le coup d'envoi de la saison. Une pioche très positive pour laquelle, l'Olympique de Marseille n'a pas dû se perdre dans d'interminables négociations avec l'Ajax Amsterdam.

Le tandem Pablo Longoria-Medhi Benatia a fait des merveilles sur le mercato estival. En attestent les douze joueurs qui ont décidé de déposer leurs valises dans la cité phocéenne à l'intersaison, dont Adrien Rabiot, Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg entre autres. En parallèle, le président de l'OM et son conseiller sportif sont parvenus à mettre la main sur « le meilleur gardien de Ligue 1 » du point de vue de Neal Maupay qu'il a fièrement partagé à plusieurs reprises sur Twitch.

Jackpot pour l'OM avec Geronimo Rulli

Un sentiment qui anime également Quentin Merlin comme le défenseur de l'OM l'a assuré dans la foulée du match nul concédé par le club phocéen contre le LOSC le 14 décembre dernier (1-1). Et pour mettre la main sur celui qui est devenu à leurs yeux ce qui se fait du mieux au poste dans l'élite du football français, il semblerait que l'Olympique de Marseille ne se soit pas foulé. L'Equipe a fait un point sur la doublette Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange, arrivée cet été des Pays-Bas et plus particulièrement de l'Ajax Amsterdam et des Go Ahead Eagles.

Rulli et De Lange, deux transferts en une poignée d'heures uniquement

Selon les informations communiquées par le quotidien sportif, l'Olympique de Marseille a mis un terme à des semaines d'échecs avec Illan Meslier, Filip Jorgensen, Alvaro Vallès, Brice Samba, Timon Wellenreuther et Jonas Urbig grâce aux venues de Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange. Deux dossiers bouclés en quelques heures seulement d'après L'Equipe dans ses colonnes du jour. Une prouesse donc de la part de Pablo Longoria et de Medhi Benatia.