Un ancien de l'OM va gâcher le mercato du PSG !

Axel Cornic

Recruté il y a un an et demi pour 95M€, Randal Kolo Muani ne semble plus avoir sa place au Paris Saint-Germain. Son avenir semblait déjà compliqué il y a quelques mois, mais il s’est clairement assombri récemment, puisque Luis Enrique ne l’a pas convoqué pour les deux dernières journées de Ligue 1 et les chocs face à l’OL (3-1) et à l’AS Monaco (2-4).

Il semblait pouvoir se relancer avec la blessure de Gonçalo Ramos, mais Randal Kolo Muani ne rentre pas du tout dans les plans de Luis Enrique. Ce dernier lui a en effet préféré d’autres profils comme Kang-In Lee ou encore Marco Asensio et récemment il l’a carrément exclu du groupe du PSG pour les derniers matchs de l’année 2024.

Kolo Muani doit quitter le PSG

Avec le mercato de janvier qui approche, un départ semble être devenu inévitable pour Randal Kolo Muani, qui garde une certaine cote à l’étranger. Son nom a notamment été évoqué en Angleterre, en Allemagne, mais surtout en Italie, avec la Juventus. Les médias italiens assurent en effet que Thiago Motta souhaiterait une doublure à Dusan Vlahovic cet hiver.

La Juve donne la priorité à Milik

Mais Kolo Muani ne semble pas vraiment être une priorité ! D’après les informations de Tuttosport, la Juventus souhaiterait d’abord voire comment va revenir Arkadiusz Milik, aux prises avec une blessure au genou depuis juin dernier. D’ailleurs, même en cas d’arrivée d’un nouvel attaquant, le joueur du PSG ne serait pas vraiment en première ligne.