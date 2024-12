Mercato - OM : La recrue parfaite est arrivée à Marseille ?

Thomas Bourseau

A l'Olympique de Marseille, Jeffrey de Lange (26 ans) n'a pas encore eu sa chance, mais pourrait signer sa première en match officiel ce dimanche en Coupe de France. Une question de mérite du point de vue de Pablo Longoria. D'autant plus qu'il serait totalement intégré au vestiaire et apprécié du staff technique.

A l'OM, on n'est dithyrambiques concernant l'attitude et le niveau affichés par Jeffrey de Lange lors des séances d'entraînement au centre Robert Louis-Dreyfus. Et ce, quand bien même après quatre mois de compétition, le portier néerlandais de 26 ans n'a toujours pas eu sa chance en match officiel en raison des performances XXL de Geronimo Rulli (32 ans).

Jeffrey de Lange «mérite» d'avoir sa chance selon Pablo Longoria

Ce dimanche après-midi à Geoffroy-Guichard dans le cadre du 32ème de finale de Coupe de France, Roberto De Zerbi devrait s'appuyer sur Jeffrey de Lange contre l'ASSE. Pablo Longoria a évoqué le terme « mérite » cette semaine en conférence de presse. Et au sein de l'organigramme de l'Olympique de Marseille, on saluerait l'implication de Jeffrey de Lange.

«C'est un super mec, très apprécié dans le vestiaire»

Jeffrey de Lange fait travailler ses concurrents directs et ferait l'unanimité dans le vestiaire de Roberto De Zerbi d'après un membre de son staff qui s'est livré à L'Equipe. « C'est un super mec, très apprécié dans le vestiaire, qui a noué une bonne relation avec Rulli. Il est sérieux, il fait travailler les autres gardiens ».