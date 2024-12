Transferts - OM : Le «meilleur de Ligue 1» signe en quelques heures !

Thomas Bourseau

A l'OM, ce fut la cohue pendant le mercato estival avec de multiples départs et pas moins de douze recrues. Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange, tous deux gardiens, sont venus occuper les buts de l'équipe de Roberto De Zerbi. Deux opérations particulièrement rapides à boucler malgré les casse-têtes rencontrés par l'Olympique de Marseille en amont. Explications.

Dès le début du dernier mercato estival, l'OM s'est focalisé sur le recrutement de nouveaux gardiens de but avec le départ souhaité de Pau Lopez qui a rebondi à Gérone après son transfert avorté à Côme et le déclassement de Ruben Blanco. Au final, ce sont Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange qui ont quitté l'Eredivisie pour l'Olympique de Marseille.

Rulli et De Lange ont mis fin aux souffrances de l'OM en seulement quelques heures

Et il semblerait que ces deux opérations n'ont pas traîné au niveau des négociations. Si l'on se fie aux informations communiquées par L'Equipe, il n'aurait fallu que quelques heures au comité directeur de l'Olympique de Marseille pour parvenir à un accord avec l'Ajax Amsterdam et Go Ahead Eagles afin que Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange acceptent respectivement de s'installer dans la cité phocéenne. Et ce, après que le club marseillais ait rencontré divers refus et complications sur plus de 10 dossiers distincts pour le poste de gardien de but en plusieurs semaines.

«Rulli, c’est le meilleur gardien de Ligue 1. Il est trop fort»

Jeffrey de Lange n'a pas encore signé sa première dans les buts de l'OM en match officiel. Toutefois, Geronimo Rulli a déjà mis tout le monde dans sa poche dans le sud de la France. A commencer par son coéquipier Neal Maupay, prêté par Everton, qui n'y est pas allé par quatre chemins récemment sur Twitch au moment de comparer Jordan Pickford et Rulli. « Rulli ou Pickford ? Il n’y a pas photo, Geronimo c’est un crack. Je vous l’ai dit la semaine dernière, les gars ! Rulli, c’est le meilleur gardien de Ligue 1. Il est trop fort. ». L'OM a donc fait une affaire en or à 4M€ pour le champion du monde argentin de 32 ans.