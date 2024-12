Mercato : Le PSG trahi par son propre joueur, c'est la panique à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2026, Nuno Mendes s'est imposé comme l'un des cadres sous les ordres de Luis Enrique. C'est la raison pour laquelle le PSG espère bien boucler sa prolongation de contrat le plus rapidement possible. Cependant, le latéral gauche portugais semble beaucoup moins pressé à l'idée de signer un nouveau bail à Paris. Notamment face à l'intérêt de Manchester United.

Depuis quelques semaines, le PSG s'est lancé dans une mission claire, à savoir prolonger plusieurs cadres. Dans cette optique, le club de la capitale semble avoir sérieusement avancé sur les signatures de Vitinha et Achraf Hakimi, mais espère bien boucler celle de Nuno Mendes assez rapidement.

Nuno Mendes met sa prolongation en stand by

Il faut dire que le contrat de l'international portugais s'achève en juin 2026 et le PSG ne compte pas prendre le moindre risque avec l'un de ses cadres. Par conséquent, l'idée est d'acter sa prolongation de contrat le plus rapidement possible. Mais Nuno Mendes serait beaucoup moins pressé selon les informations de Florian Plettenberg, journaliste de Sky Allemagne.

Manchester United dans le coup ?

Il faut dire que Manchester United se serait positionné pour recruter Nuno Mendes, et le latéral portugais, qui sait qu'il est convoité sur le marché, n'entend pas se précipiter pour signer sa prolongation au PSG. Il attendrait donc d'en savoir plus sur ses prétendants. Une situation qui va susciter l'inquiétude à Paris.