Mercato - PSG : Une offre folle va tout gâcher, la terrible révélation

Plus que jamais, Marcus Rashford est sur le départ cet hiver. L’attaquant a affirmé qu’il y avait des chances qu’il quitte Manchester United et certains clubs s’en frottent les mains. C’est notamment le cas du PSG qui aimerait bien l’attirer. L’Anglais souhaiterait pour le moment rester en Europe, mais une offre folle venue d’Arabie saoudite pourrait bien le faire vaciller.

Après avoir fait toute sa carrière à Manchester United, Marcus Rashford pourrait enfin connaître un nouveau club. En effet, l’attaquant ne semble pas dans les petits papiers de Ruben Amorim, le nouveau coach des Red Devils, qui n’a pas hésité à se passer de ses services lors des matches contre Manchester City et Tottenham. Le joueur de 27 ans semble lassé de cette situation et il pense à quitter le centre de l’Angleterre dès cet hiver, comme il l’a révélé dans une interview. « Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne. »

Le PSG s’intéresse à Rashford

Même s’il est mis de côté à Manchester United, Marcus Rashford ne devrait pas avoir trop de mal à se trouver un nouveau point de chute. Selon certaines sources, le PSG aurait d’ailleurs coché son nom pour potentiellement renforcer son attaque cet hiver. D’après talkSport, trois formations saoudiennes seraient également sur le dossier : Al-Ahli, Al-Ittihad et Al-Qadsiah.

Rashford veut rester en Europe, mais…

Marcus Rashford a donc plusieurs possibilités pour son avenir, mais actuellement l’Anglais préférerait rester en Europe. Le PSG aurait donc un petit avantage dans ce dossier, mais talkSport précise qu’une offre folle venue d’Arabie saoudite pourrait bien faire changer d’avis le joueur de Manchester United. Reste à voir si ce dernier décidera donc de suivre Karim Benzema et consorts ou s’il fera le choix d’évoluer encore quelques années dans un championnat compétitif, avec la possibilité de disputer la Ligue des champions.