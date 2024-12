Mercato : Le nouveau coup de tonnerre qui risque de régaler le PSG !

Thomas Bourseau

Manchester United ne compte plus sur Marcus Rashford. Ou plus précisément, Ruben Amorim semble faire le choix de bâtir son projet sportif sans l'attaquant de 27 ans formé à l'acamédie des Red Devils. Pour la troisième fois de suite, l'entraîneur portugais se passe de ses services alors que le PSG surveillerait avec attention sa situation dans le cadre d'un potentiel transfert.

Rien ne va plus pour Marcus Rashford. Selon la presse anglaise, le comité directeur du PSG se pencherait sur son profil alors qu'il n'entre plus dans les plans de Ruben Amorim, coach de Manchester United. En atteste la réception de Bournemouth à Old Trafford qui met la lumière sur sa troisième absence de suite dans le groupe de joueurs sélectionné par l'entraîneur portugais après Manchester City en Premier League et Tottenham en EFL Cup.

Courtisé par le PSG, Rashford subit une déception amoureuse et sportive à Manchester !

Outre sa situation sportive délicate à Manchester United, Marcus Rashford traverse un moment compliqué dans sa vie personnelle. Sa compagne Grace Jackson, star de téléréalité, aurait mis un terme à sa relation avec l'attaquant des Red Devils d'après The Sun. Manchester United va donc affronter Bournemouth en Premier League sans l'enfant de l'académie.

«Rashford encore absent ? C'est ma décision, et ce sera toujours le cas»

Au micro de Sky Sports, Ruben Amorim a été interrogé sur sa décision XXL une fois de plus et ne s'est pas caché. « Rashford encore absent ? C'est ma décision, et ce sera toujours le cas. Je veux voir le meilleur de mes joueurs, et ensuite j'essaie différentes choses avec différents joueurs, donc c'est mon objectif ».