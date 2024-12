PSG : Tensions avec une star, Luis Enrique a tranché !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revenu à l’entraînement collectif en début de saison et ce après un an et demi de blessure, Presnel Kimpembe a depuis été souvent écarté par Luis Enrique. Le défenseur central du PSG, qui serait mécontent de sa situation, fait-il réellement partie des plans du coach espagnol dans la capitale ? Une chose est sûre, son retour à la compétition ne semble pas proche.

Ce dimanche, le PSG se déplace sur la pelouse du RC Lens pour son entrée en lice en Coupe de France. Pour ce dernier rendez-vous de l’année 2024, Luis Enrique a une nouvelle fois joint la parole aux actes. Le coach parisien, avait dès son arrivée sur le banc, prévenu que ses choix refléteraient toujours sa position vis-à-vis de certains joueurs. Et pour ce déplacement important, Luis Enrique a décidé de se passer de Randal Kolo Muani, de Marco Asensio, de Milan Skriniar, mais aussi de Presnel Kimpembe.

« Ce serait un risque de penser à accélérer les choses »

Si les trois premiers noms semblent désormais ne plus faire partie des plans de l’entraîneur du PSG, quid du cas Presnel Kimpembe ? « Son cas est différent. Il n'a rien à voir avec les autres. Ça fait deux ans qu'il n'a pas joué en match professionnel. Il a eu deux rechutes et deux blessures différentes. Ce serait un risque de penser à accélérer les choses. C'est beaucoup plus maintenant un sujet physique que mental. C'est déjà une bonne chose qu'il puisse s'entraîner avec l'équipe, mais je ne sais pas quand il reviendra tant que je ne le vois pas en condition d'être compétitif », confiait Luis Enrique en conférence de presse ce mardi.

Kimpembe écarté par Luis Enrique pour la sixième fois consécutive

Quoi qu’il en soit, Presnel Kimpembe a de nouveau été écarté par le coach du PSG. Cela fait la sixième fois d’affilée que le numéro 3 n’est plus convoqué par Luis Enrique, qui avait pourtant fait appel à lui lors du déplacement important sur la pelouse du Bayern Munich. Pour rappel, le journal l’Equipe a révélé dernièrement que Kimpembe était mécontent de sa situation en interne. Affaire à suivre de près alors que le mercato hivernal s’apprête à ouvrir ses portes...