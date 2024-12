Waldemar Kita est un radin, il humilie le FC Nantes !

Arnaud De Kanel

Samedi après-midi, le FC Nantes affrontait Drancy en 32èmes de finale de la Coupe de France. La rencontre s'est tenue au stade Bauer, l'habituelle arène du Red Star, afin de convier lus de monde à la fête. La tradition veut que le club de Ligue 1 laisse la recette à son adversaire mais Waldemar Kita ne l'entendait visiblement pas de cette oreille. Son homologue drancéen s'en est pris à lui dans les colonnes du Parisien.

Dans la tourmente depuis plusieurs matchs, le FC Nantes s'est rassuré samedi en évitant le piège tendu par Drancy en Coupe de France. Les hommes d'Antoine Kombouaré ont fait preuve de sérieux pour rallier les 16èmes de finale de la compétition sans accroc. Mais au lendemain de cette belle victoire, Waldemar Kita est au cœur des critiques car il a refusé de laisser la recette de cette rencontre au club drancéen. Dans un entretien accordé au Parisien, Alain Melaye, le président de la JA Drancy, n'y est pas allé de mains morte pour dénoncer l'attitude du président nantais.

«Aucun contact humain avec les dirigeants nantais»

« On va faire un virement aux Nantais de 13 000 euros alors que le club a un budget de plusieurs dizaines de millions d’euros. Pour nous, le déplacement au stade Bauer et toutes les dépenses occasionnées vont nous faire un trou de 40 000 euros. On va sans doute devoir payer un grand filet de protection au gestionnaire du Red Star car les Ultras Nantais l’ont brûlé après la rencontre. Les joueurs nous ont fait une haie d’honneur et j’ai pu saluer Antoine Kombouaré mais il n’y a eu aucun contact humain avec les dirigeants nantais. On m’a dit que le président Waldemar Kita était là mais il n’est jamais venu nous voir. Ils n’ont pas voulu venir également à la réception d’après-match. C’est la première fois que je vois ça et pourtant nous avons affronté plusieurs clubs pros en Coupe de France (la JAD disputait hier son cinquième 32e de finale). Je me rappelle de discussions très agréables avec Carlo Molinari (ancien président de Metz) ou Jean-Pierre Rivère (président de Nice). Je n’avais pas eu besoin de leur demander de nous laisser leur part de recette », a déploré Alain Melaye.

«L’attitude de Kita, c’est petit»

« Moi, quand je vais chez quelqu’un je me présente mais nous n’avons peut-être pas la même éducation. Je suis déçu, amer et en colère ! C’est une grosse déception pour le foot amateur. Il n’y a pas de rapprochement entre les amateurs et les pros. Pourtant de nombreuses stars viennent des petits clubs amateurs. L’attitude de Kita, c’est petit. Cela ne grandit pas l’homme. Quand on est un président d’un grand club comme Nantes on est un grand Monsieur. Je suis persuadé que si nous avions affronté le PSG, Nasser Al-Khelaïfi serait venu nous saluer », a ajouté le président de la JA Drancy. Une nouvelle humiliation pour le FC Nantes...