«Très surpris…» : Deschamps ignore Mbappé, c’est l’incompréhension !

Mardi soir, l’ailier brésilien du Real Madrid Vinicius Jr a reçu le trophée The Best, concurrent du Ballon d’Or, et visant à récompenser le meilleur joueur de l’année. Alors que le choix des votants a été rendu public, les observateurs ont pu constater que Didier Deschamps a voté pour le numéro 7 du Real Madrid, et non pour Kylian Mbappé. Un choix qui étonne Bertrand Latour.

Le 28 octobre dernier, Rodri remportait le Ballon d’Or à la surprise générale. Et pour cause, le grand favori de cette saison se nommait Vinicius Jr. Le Brésilien, très mécontent de cette décision, s’est consolé en ce début de semaine avec la réception du trophée The Best récompensant également le meilleur joueur de l’année. La star du Real Madrid a ainsi devancé Rodri et son coéquipier Jude Bellingham. Kylian Mbappé lui, s’est classé 9ème avec 14 points au compteur.

Deschamps a placé Vinicius Jr en tête

Pour rappel, les votants pour ce fameux trophée (qui par ailleurs, a été remis ce mardi) sont composés de capitaines, de coaches, mais aussi de journalistes. Et alors que ces fameux votes ont été rendus publics dans la semaine, certains choix interrogent. Si Lionel Messi, pourtant désormais loin du football européen, a été placé en tête pour 34 votants, Didier Deschamps a également décidé de voter en priorité pour Vinicius Jr, plutôt que pour son capitaine Kylian Mbappé. Un choix surprenant, et que ne comprend pas le journaliste Bertrand Latour.

« C’est de mon point de vue extrêmement surprenant »

« Je suis très surpris de ce choix, je ne m’attendais pas à ce que Didier Deschamps ne vote pas pour lui », a déclaré Latour lors du Canal Football Club ce dimanche. « On sait qu’il est très habile stratégiquement, il défend toujours ses joueurs, et là le fait de mettre un autre joueur avant lui… On peut être d’accord avec le choix, en revanche vu sa position, c’est de mon point de vue extrêmement surprenant. »