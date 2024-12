OM : Incroyable, un employé du PSG s'enflamme pour De Zerbi

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l'OM a frappé très fort avec l'arrivée de Roberto De Zerbi comme entraîneur. Et voilà qu'après quelques mois seulement à Marseille, l'Italien fait l'unanimité, même chez les rivaux. C'est notamment le cas pour un employé du PSG, Marco Simone, grand fan de son ami et compatriote transalpin.

Après avoir pensé à Paulo Fonseca et Sergio Conceiaço, l'OM a finalement fait signer Roberto De Zerbi pour 3 ans. Alors que l'entraîneur italien semblait promis aux grands clubs européens, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont su être plus convaincants. Un choix qu'on ne regrette aujourd'hui clairement à l'OM quand on voit le travail de De Zerbi qui est en train de porter ses fruits.

Un changement inattendu se profile à l'OM ! Un ancien grand nom du club pourrait bien prendre les rênes. ⚽️

➡️ https://t.co/tlstgZLhkJ pic.twitter.com/uUDcRd7b4d — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

« Un coup de coeur »

Les avis sont unanimes à propos de Roberto De Zerbi. Et ce n'est pas Marco Simone qui dira le contraire. Pour Monaco Matin, l'Italien a confié à propos de l'entraîneur de l'OM : « J'ai un coup de coeur pour mon ami Roberto De Zerbi. Même si je suis Parisien, je souhaite qu'il puisse s'exprimer dans un club où ce n'est pas évident de le faire. C'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde ».

Simone au service du PSG

Ancien joueur du PSG, Marco Simone travaille aujourd'hui pour le club de la capitale. « Pour le moment, je suis directeur technique des académies du Paris Saint-Germain aux Emirats Arabes Unis. Je fais des allers-retours entre Dubaï et Monaco. Quel est mon rôle ? Je suis l'entraîneur des entraîneurs (sourire) », a-t-il expliqué.