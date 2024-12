OM : Le très beau geste après le drame

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les dégâts humains et matériels sont immenses à Mayotte après le passage du cyclone Chido la semaine dernière. Face à cette tragédie, l'Olympique de Marseille s'associe au Secours populaire pour soutenir les victimes. Le club phocéen organise une vente aux enchères de maillots portés, dont les fonds seront reversés pour aider la population mahoraise.

Le bilan ne cesse de s’aggraver au fil des jours. La semaine dernière, Mayotte était frappée par le cyclone Chido, faisant 35 morts, 67 blessés graves et 2 432 blessés légers à ce jour. Des chiffres qui devraient encore évoluer malheureusement. Alors que la vie reprend tant bien que mal dans le département le plus pauvre de France, l’OM a tenu à faire un geste en s’associant au Secours populaire.

« Le Président, Pablo Longoria, et toutes les composantes du club, apportent tout leur soutien au peuple mahorais »

« L'Olympique de Marseille et Mayotte partagent une longue histoire commune, notamment marquée par la présence de nombreux supporters olympiens sur place mais aussi le passage en Bleu et Blanc dans les années 2000, de Toifilou Maoulida, et qui se poursuit aujourd'hui par le biais des liens qu’entretiennent Keyliane Abdallah et Raimane Daou avec l’île de l’océan Indien, a fait savoir le club phocéen dans un communiqué publié ce samedi. Le Président, Pablo Longoria, et toutes les composantes du club, apportent tout leur soutien au peuple mahorais ainsi qu’aux proches de ses deux joueurs, touchés par cette situation tragique, et s'associent à la douleur de toutes les victimes et de leurs familles. »

Une vente aux enchères des maillots portés organisée

L’OM, « fidèle à ses valeurs de générosité et de partage », annonce ainsi l'organisation « d'une vente aux enchères des maillots portés » par les joueurs de Roberto De Zerbi contre l'AS Saint-Etienne le week-end pour venir en aide à la population locale. « Les fonds collectés sur notre plateforme partenaire MatchWornShirt seront reversés via "Treizième Homme" au Secours populaire français qui intervient sur place avec ses partenaires associatifs locaux », explique l’Olympique de Marseille, encourageant par ailleurs ses fans « à contribuer librement en participant directement sur le site du Secours populaire français ».