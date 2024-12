Mercato : L’OM a un plan pour Pogba 

Arnaud De Kanel

Fraîchement libéré de ses obligations contractuelles avec la Juventus, Paul Pogba fait déjà l’objet de nombreuses spéculations sur son avenir. Parmi les pistes évoquées, l'OM alimente les conversations, même si, officiellement, aucune négociation n’a été engagée entre les deux parties. Pourtant, en coulisses, le club phocéen ne fermerait pas totalement la porte à cette possibilité. Afin d’équilibrer sa masse salariale, l’OM pourrait envisager de céder plusieurs joueurs et ainsi dégager les ressources nécessaires pour un éventuel coup de maître sur le marché des transferts.

L'OM n’écarte pas totalement l’idée d’attirer Paul Pogba dans ses rangs. Toutefois, du côté de la cité phocéenne, on temporise. « Le dossier est difficile », glisse-t-on en interne. Les dirigeants marseillais assurent d’ailleurs qu’aucune négociation formelle n’a été engagée avec le milieu de terrain de 31 ans. Mais l'OM aurait tout de même un plan en tête.

L'OM prêt à faire de la place pour Pogba

Et si Paul Pogba retrouvait les terrains sous les couleurs de l’Olympique de Marseille ? L’idée ne semble pas si farfelue. Selon RMC Sport, l’international français aux 91 sélections verrait d’un bon œil un retour en France, avec en ligne de mire un objectif clair : regagner sa place en équipe nationale. Séduit par l’atmosphère bouillante du Vélodrome et par le projet phocéen, le milieu de terrain tricolore estime qu’un passage à Marseille pourrait relancer sa carrière et l’aider à retrouver son meilleur niveau. Mais au-delà des considérations sportives, le volet financier pèsera lourd dans ce dossier. Pour s’offrir les services du champion du monde 2018, l’OM envisagerait de faire de la place dans son effectif. Toujours d’après RMC Sport, certains joueurs en difficulté depuis le début de la saison pourraient être poussés vers la sortie afin de libérer de la masse salariale. Medhi Benatia s'est exprimé.

«Tu le vois sur le marché, tu as envie de jeter un oeil»

« Est-ce qu'il peut venir cet hiver ? Aujourd'hui il faut faire attention aux équilibres, on a des joueurs très performants au milieu. Paul sait le respect que je lui porte et l'affection. Au delà du top joueur, c'est un vrai leader. Il a beaucoup souffert ces dernières saisons, avec des problèmes physiques, son corps l'a pas mal lâché. Il a eu ensuite sa suspension. Pablo (Longoria) a parlé de lui, il a tout dit. Il l'apprécie beaucoup. Forcément, tu le vois sur le marché, tu as envie de jeter un oeil. Aujourd'hui, concrètement, est-ce que l'OM peut se permettre de ramener un joueur comme Pogba s'il n'est pas prêt physiquement et qu'il faut attendre 6 mois ? », a lâché le futur directeur sportif de l'OM. Affaire à suivre...