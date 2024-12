Griezmann avec Pogba, le rêve est brisé !

Arnaud De Kanel

Paul Pogba a vu sa suspension être réduite et il pourra donc fouler à nouveau les terrains dans les prochaines semaines. Le milieu de terrain amibitionne de revenir en équipe de France et il a un dernier rêve : jouer avec Antoine Griezmann. Mais voilà que le joueur de l'Atlético de Madrid ne devrait pas changer d'avis en raison de sa future destination.

Paul Pogba fait les gros titres en ce moment. Entre le dénouement de son procès et sa possible venue à l'OM, le milieu de terrain est au cœur des discussions. Il est dans l'obligation de retrouver un club puisque la Juventus a mis fin à son contrat, et il ne devra pas rebondir n'importe où car il souhaite retrouver l'équipe de France.

Pogba au PSG ? 🧐 Un clash imminent pourrait bouleverser le mercato. Qui prend vraiment les rênes de cette histoire brûlante ?

➡️ https://t.co/fyHnohAq9B pic.twitter.com/bx644juks9 — le10sport (@le10sport) December 19, 2024

Pogba rêve de l'équipe de France avec Griezmann

Amoureux du maillot bleu avec lequel il a vécu ses plus belles émotions, Paul Pogba rêverait de rejouer avec Antoine Griezmann en sélection. Problème, l'attaquant de l'Atlético de Madrid a pris sa retraite internationale et un éventuel retour de son grand ami en sélection ne le fera pas revenir sur sa décision indique L'Equipe.

Une décision motivée par son transfert ?

Et si Antoine Griezmann n'ouvre pas la porte à un retour chez les Bleus, c'est sans doute en raison de ses envies d'ailleurs. En effet, L'Equipe confirme qu'il souhaite poursuivre sa carrière en MLS à partir de cet été, ce qui l'éloignera de Clairefontaine, camp de base des Bleus.