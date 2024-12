Mercato : Incroyable, le «gendre idéal» a signé à l’OM !

Arnaud De Kanel

L'OM encourait un risque avec Leonardo Balerdi. Le défenseur central argentin allait entrer dans la dernière année de son contrat et le club phocéen lui a donc soumis une prolongation de trois ans cet été. L'ancien joueur de Dortmund fait l'unanimité à Marseille où il est décrit comme le «gendre idéal».

L'OM a visiblement appris de ses erreurs. Après avoir perdu gratuitement Boubacar Kamara, le club phocéen n'a pas réédité la même erreur avec Leonardo Balerdi en lui proposant un nouveau contrat cet été alors que son ancien allait expirer en 2025.

Balerdi figure du projet De Zerbi ?

Leonardo Balerdi a rapidement fait sa place sur la Canebière. Au fil des saisons, son travail acharné, sa rigueur défensive et son attitude irréprochable lui ont permis de s’imposer comme un élément clé de l’équipe. Son leadership sur le terrain et son investissement sans faille lui ont valu la reconnaissance du staff et de ses coéquipiers.

«Le mari et le gendre idéal»

« Il est le mari et le gendre idéal », indique un salarié de l'OM, rapporté par La Provence, au sujet de celui qui a paraphé un nouveau contrat l'été dernier. « Depuis que je suis ici, c’est l’un de ceux qui m’ont le plus aidé, et il est le même sur le terrain, à savoir un grand joueur et une belle personne. C’est un super leader. Voilà pourquoi il a ce brassard, il joue très bien son rôle », avait également confié Amir Murillo. Balerdi a fait son trou.