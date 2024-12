Transfert à 75M€, le PSG doit résoudre ces gros problèmes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet hiver, le PSG pourrait bien s’offrir un nouvel attaquant et voilà que les regards se tournent à nouveau vers Victor Osimhen. Annoncé depuis un moment dans le viseur parisien, le Nigérian, aujourd’hui prêté à Galatasaray par Naples, plairait encore et toujours. Alors que des premiers contacts auraient été lancés, voilà que ce dossier Osimhen serait complexe. Explications.

Plus que quelques jours avant l’ouverture du mercato hivernal et le PSG s’activerait en coulisses. Le club de la capitale pourrait notamment s’offrir un nouvel attaquant. Une quête qui l’aurait à nouveau mené vers Victor Osimhen. Le PSG reviendrait ainsi à la charge pour le Nigérian, aujourd’hui en prêt à Galatasaray. RMC a ainsi annoncé des contacts entre Osimhen et le club de la capitale mais le buteur qui appartient toujours à Naples serait encore très loin de poser ses valises à Paris.

Osimhen au PSG ?

Avant que Victor Osimhen ne débarque au PSG, il faudra régler certains problèmes. Le premier concernerait Luis Enrique. Si le Nigérian est apprécié au sein du club de la capitale, l’entraîneur espagnol ne serait lui pas emballé, lui qui n’était déjà pas très chaud pour recruter Osimhen à l’été. Changera-t-il d’avis en janvier ? Le deuxième point important concernant la situation contractuelle de l’ancien buteur du LOSC. Si Victor Osimhen appartient aujourd’hui à Naples, il est toutefois prêté à Galatasaray. Cela pourrait alors compliquer les négociations.

Un transfert qui dépend de Kolo Muani

Et ça ne s’arrête pas là pour le PSG concernant Victor Osimhen. Il faudra en effet trouver un terrain d’entente pour un possible deal. Alors qu’il serait question d’une clause libératoire de 75M€, le club de la capitale pourrait opter pour un prêt avec option d’achat. De quoi satisfaire Naples ? Mais avant de penser à cela, le PSG devra surtout se séparer de Randal Kolo Muani. Tout devrait dépendre du départ de l’international français, qui ne manquerait toutefois pas de prétendants pour ce mercato hivernal. Affaire à suivre…