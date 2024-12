PSG : La presse italienne annonce un transfert fou avec Guardiola

Axel Cornic

Le mercato hivernal va ouvrir ses portes dans seulement quelques jours et le Paris Saint-Germain pourrait bien en être l‘un des grands acteurs. De nombreux mouvements sont annoncé du côté du club de la capitale, avec notamment le possible départ d’un Randal Kolo Muani clairement plus dans les plans de Luis Enrique.

Le message est assez clair. Avec le mercato de janvier qui approche, Luis Enrique a envoyé un signal très fort pour Randal Kolo Muani, déjà très peu utilisé cette saison. L’international français n’a en effet plus joué la moindre minute depuis le match nul en Ligue 1 face à l’AJ Auxerre (0-0), du 6 décembre dernier. Pire, lors des deux dernières journées du championnat il n’a même pas été convoqué par son coach, avec son avenir qui semble donc s’écrire de plus en plus loin du PSG.

Un départ acté pour Kolo Muani ?

Plusieurs fois interrogé sur la situation de son attaquant, Luis Enrique n’a jamais apporté une réponse véritable, déclarant notamment : « Celui qui ne comprend pas, ce n'est pas mon problème ». Mais cela n’a pas manqué d’attirer l’attention de plusieurs clubs à l’étranger, persuadés de pouvoir relancer un joueur qui a tout de même couté plus de 90M€ au PSG. Son nom est notamment évoqué en Italie, en Allemagne où il a laissé un bon souvenir avec ses prestations sous les couleurs de l’Eintracht Francfort, mais également en Angleterre.

Manchester City en pole

Ce samedi, la presse italienne nous livre toutefois une nouvelle piste assez surprenante pour le vice-champion du monde français ! D’après les informations de La Stampa, Manchester City serait sur les traces de Randal Kolo Muani, afin d’offrir un nouveau renfort à Pep Guardiola cet hiver. Les Citizens seraient même en pole pour s’attacher les services du joueur du PSG, actuellement évalué à 30M€ par le site spécialisé Transfermarkt.