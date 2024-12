Mercato - OM : Le départ d’un entraîneur est imminent !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Revenu au club en novembre 2022 en tant que conseiller et nommé entraîneur de la réserve un an plus tard, Jean-Pierre Papin est sur le point de quitter l’OM. Le Ballon d’Or 1991 est en pole afin de devenir le nouvel entraîneur du FC Martigues, en Ligue 2, qui s’est récemment séparé de Thierry Laurey.

Lanterne rouge avec neuf points obtenus en 16 journées, le FC Martigues a annoncé lundi se séparer de son entraîneur, Thierry Laurey. Pour le remplacer, le pensionnaire de Ligue 2 aurait trouvé son bonheur du côté de l’OM. D’après les informations de La Provence, Jean-Pierre Papin est le favori pour devenir son nouvel entraîneur.

Papin va succéder à Laurey au FC Martigues

Fragilisé par son conflit avec Ali Zarrak en novembre dernier, le Ballon d’Or 1991 est en pole pour devenir l’entraîneur du FC Martigues. Revenu à l’OM en 2022, Jean-Pierre Papin a été nommé en novembre 2023 entraîneur de la réserve et voit d’un bon œil l'opportunité de retrouver un banc dans le monde professionnel.

Encore des détails à régler

La Provence indique que Pierre Wantiez, président du FC Martigues, a échangé avec Jean-Pierre Papin dans les jours qui ont suivi la mise à l’écart de Thierry Laurey, ainsi que Medhi Benatia avec Djamal Mohamed, directeur sportif du club de Ligue 2. Il reste encore des détails à régler, mais JPP prendrait ses fonctions en janvier et cette opération est jugée comme « gagnant-gagnant » par toutes les parties.