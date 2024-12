Cruyff, Maradona… Ces transferts légendaires loupés par l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Club mythique du championnat de France, l’OM a vu passer certains grands noms du football au fil des années. On peut ainsi citer Didier Deschamps, Fabien Barthez, Jean-Pierre Papin, Josip Skoblar ou encore Chris Waddle. Mais voilà qu’on aurait pu ajouter à cette liste des noms encore pu prestigieux. En effet, de véritables légendes étaient proches de signer à l’OM par le passé.

On le sait, le mercato est fait de réussites, mais aussi de nombreux échecs. L’OM l’a appris au fil des années, mais voilà qu’aujourd’hui, certains loupés peuvent laisser un véritable goût amer au club phocéen. En effet, à Marseille, de véritables légendes auraient pu poser leurs valises.

Cruyff proposé à l’OM

Ça parait fou de le dire, mais pourtant, Johan Cruyff aurait pu être un joueur de l’OM. Légende du football néerlandais, le mythique numéro 14 a fait les beaux jours de l’Ajax Amsterdam, mais aussi du FC Barcelone. Ça aurait donc également pu être le cas du club phocéen. En effet, dans un podcast, l’OM a conté comment le transfert de Cruyff avait été loupé. Il a ainsi été expliqué : « Son beau père s’occupait de Neeskens et de Rijsbergen. c’est d’ailleurs dans le cadre des transferts de ces deux joueurs au SC Bastia que Cruyff était proposé à l’OM grâce à l’amitié entre Rene Gallian, ancien président olympien, et Jules Filippi, le directeur sportif corse. Gallian avait informé le président de l’époque de cette opportunité. L’OM comptait déjà deux étrangers dans ses rangs. Le club aurait pris le risque si ses caisses lui permettaient ».

Tapie rêvait de Maradona

Tout aussi incroyable et pourtant, Diego Maradona aurait pu lui aussi débarquer à l’OM. Tel était le rêve de Bernard Tapie en 1989 alors que l’Argentin évoluait du côté de Naples. Directeur sportif du club phocéen de l’époque, Michel Hidalgo avait expliqué à propos du transfert manqué de Maradona : « C’est simple, on cherchait "le" joueur qui allait faire passer un palier à l’OM. Et à cette époque, "le" joueur, c’est Maradona. On savait qu’il n’était plus heureux à 100% avec son club, des informations avaient filtré. Tapie est parti au quart de tour, m’a expliqué que ce n’était pas une question d’argent et m’a proposé de prendre son avion privé pour aller rencontrer Maradona chez lui à Naples (…) Le soir nous avons été dîner avec trois de ses amis. Je lui ai dit qu’on l’attendait à Marseille, qu’il aurait une villa magnifique à Cassis, en bord de mer, avec une piscine et un grand jardin ».

L’OM a loupé Djorkaeff

Après Diego Maradona, un autre champion du monde a également échappé à l’OM : Youri Djorkaeff. Sacré en 1998 avec l’équipe de France et champion d’Europe en 2000 avec les Bleus, il s’était retrouvé dans le viseur de Bernard Tapie en 2001, alors qu’il était en difficulté à Kaiserslautern. « L’OM, c’est un gros défi à relever. Un défi fait pour moi. Bien sûr que j’ai envie de venir à Marseille », confiait à l’époque Djorkaeff, qui ne sera finalement pas venu à l’OM, tout comme Mario Jardel, attaquant brésilien, également ciblé par le club phocéen, lors de cet été 2001.