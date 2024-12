Mercato : L’OM révèle avoir raté le transfert d’une légende

Arnaud De Kanel

L'OM pourrait bien attirer un très gros nom du ballon rond dans les prochaines semaines en la personne de Paul Pogba. Le club phocéen a vu passer de nombreuses icônes de ce sport au fil de son histoire et il aurait même pu accueillir un certain Johan Cruyff. L'OM l'a d'ailleurs confirmé dans un podcast.

Cruyff aurait pu signer à l'OM

« Son beau père s’occupait de Neeskens et de Rijsbergen. c’est d’ailleurs dans le cadre des transferts de ces deux joueurs au SC Bastia que Cruyff était proposé à l’OM grâce à l’amitié entre Rene Gallian, ancien président olympien, et Jules Filippi, le directeur sportif corse. Gallian avait informé le président de l’époque de cette opportunité. L’OM comptait déjà deux étrangers dans ses rangs. Le club aurait pris le risque si ses caisses lui permettaient », conte l'OM. Johan Cruyff et l'OM, une histoire de rendez-vous manqués puisque le Néerlandais était également passé proche de devenir entraineur après le départ de Marcelo Bielsa.

Pas loin de devenir entraineur

« Oui, Stéphane Courbis m’a effectivement parlé de Johan Cruyff l’été dernier », avait révélé Vincent Labrune. « J’allais organiser un rendez-vous avec Cruyff. Labrune a dit à Courbis que c’était une bonne idée avec Cruyff qui pourrait être manager général. Et que si Michel était nul, il prendrait sa place sur le banc… Il avait commencé à faire des projections avant de se rétracter et de nous dire qu’il avait déjà trop avancé avec Michel. Finalement, il a préféré Michel parce qu’il est de mèche avec Doyen Sport qui lui a refourgué des joueurs de son écurie », déplorait de son côté l'agent Karim Aklil.