F1 - Red Bull : Ce crack français a signé, il vit un rêve !

Pierrick Levallet

Quelques heures après la promotion de Liam Lawson chez Red Bull, Racing Bulls a annoncé son successeur. L’écurie italienne a officialisé l’arrivée d’Isack Hadjar aux côtés de Yuki Tsunoda. Le crack français, âgé de seulement 20 ans, a d’ailleurs avoué avoir réalisé l’un de ses plus grands rêves en débarquant enfin en F1.

Après le départ de Sergio Pérez, Red Bull a officialisé la promotion de Liam Lawson comme nouveau coéquipier de Max Verstappen. Un nouveau pilote était alors attendu au sein de leur deuxième écurie, Racing Bulls. Et ce vendredi, l’équipe italienne a annoncé l’arrivée d’Isack Hadjar. Impressionnant en F2, le crack français de 20 ans débarque enfin en F1. Et il semble déjà sur un petit nuage.

«J'ai l'impression d'entrer dans un tout nouvel univers»

« Dans le parcours qui m'a mené du karting à la monoplace, être aujourd'hui en Formule 1 est le moment auquel j'ai rêvé et aspiré toute ma vie. J'ai l'impression d'entrer dans un tout nouvel univers, de piloter une voiture beaucoup plus rapide et de courir contre les meilleurs pilotes du monde » a d’abord expliqué Isack Hadjar dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Ce sera une bonne chose d'apprendre» aux côtés de Tsunoda

« J'ai hâte de travailler avec Yuki et d'apprendre de lui. Je l'ai toujours admiré, il est passé comme moi par le programme Red Bull Junior et nous avons emprunté le même chemin jusqu'à la F1. Il est expérimenté et ce sera une bonne chose d'apprendre à ses côtés » a ensuite ajouté le nouveau pilote de Racing Bulls, sous pavillon Red Bull. Reste maintenant à voir si le jeune Français saura rapidement s’imposer en F1. Red Bull semble en tout cas miser sur lui pour l’avenir. Peut-être que d’ici quelques années, Isack Hadjar aura la chance d’évoluer aux côtés de Max Verstappen au sein de l'écurie mère. À suivre...