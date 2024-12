F1 - Ferrari : Red Bull dénonce un problème avec Hamilton !

Pierrick Levallet

Après 12 ans passés chez Mercedes, Lewis Hamilton a changé d’écurie pour 2025. Le septuple champion du monde évoluera désormais aux côtés de Charles Leclerc chez Ferrari. Le Britannique a rejoint la Scuderia avec l’ambition de remporter sa huitième couronne. Red Bull a néanmoins tenu à souligner un problème avec le pilote de bientôt 40 ans.

«Sa motivation est limitée si...»

« Nous pouvons être enthousiasmés par Lewis Hamilton dans la Ferrari. Il aura l’un des adversaires les plus forts en qualifications avec Charles Leclerc. [...] Cependant, nous avons également vu chez Mercedes que sa motivation est limitée si la voiture n’est pas très bonne. Il doit savoir qu’il peut monter sur le podium avec elle. Il ne va probablement pas se donner de la peine pour décrocher une dixième place » a ainsi confié Helmut Marko, conseiller de Red Bull, dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Ferrari n’est pas «inquiet»

Frédéric Vasseur ne se veut toutefois pas inquiet pour Lewis Hamilton, et il l’a bien fait comprendre. « Lewis n’aura que six semaines à sa disposition, du début janvier à la présentation de la voiture, mais c’est un pilote avec beaucoup d’expérience à sa disposition et pour cette raison, je ne suis pas inquiet. Aujourd’hui, les pilotes ont l’énorme avantage du simulateur. Il pourra faire une simulation de course et une simulation de qualification dans le simulateur et être entièrement préparé avec le volant et toutes les particularités de la voiture. Mais je ne suis pas inquiet à ce sujet et ce n’est pas le plus grand défi » a indiqué le patron de Ferrari récemment. À suivre...