F1 : Ferrari lance déjà un «défi» à Hamilton !

Pierrick Levallet

La saison 2024 de F1 a marqué la fin de l’aventure de Lewis Hamilton chez Mercedes. Le septuple champion du monde évoluera aux côtés de Charles Leclerc chez Ferrari. Le Britannique apportera toute son expérience au sein de la Scuderia. L’écurie italienne lui a toutefois lancé un premier défi à relever pour la saison prochaine.

Après 12 ans de collaboration, Lewis Hamilton a mis fin à son aventure chez Mercedes à l’issue de cette saison 2024 de F1. Le septuple champion du monde courra au volant d’une Ferrari en 2025. Le pilote de bientôt 40 ans épaulera Charles Leclerc et apportera toute son expérience au sein de la Scuderia. Certains craignent néanmoins un fiasco pour le Britannique chez l’écurie italienne. Mais Frédéric Vasseur s’est voulu plutôt rassurant à propos de Lewis Hamilton.

F1 - Verstappen : Un dernier exploit pour rejoindre Hamilton ? https://t.co/tFlewjTowB pic.twitter.com/kHrjBqfEvH — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

«Je ne suis pas inquiet»

« Lewis n’aura que six semaines à sa disposition, du début janvier à la présentation de la voiture, mais c’est un pilote avec beaucoup d’expérience à sa disposition et pour cette raison, je ne suis pas inquiet. Aujourd’hui, les pilotes ont l’énorme avantage du simulateur. Il pourra faire une simulation de course et une simulation de qualification dans le simulateur et être entièrement préparé avec le volant et toutes les particularités de la voiture. Mais je ne suis pas inquiet à ce sujet et ce n’est pas le plus grand défi » a d’abord expliqué le patron de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Une tempête de sable» à Bahreïn pour plomber Hamilton ?

Frédéric Vasseur s’est ensuite permis de lancer un premier challenge à Lewis Hamilton. « Le défi est que, si vous imaginez que nous allons à Bahreïn et que nous avons une tempête de sable comme il y a quelques années, alors c’est difficile, mais c’est difficile pour tout le monde sur la grille. Nous savons que nous n’avons que trois jours de tests là-bas. C’est comme ça » a confié le Français. Ferrari en attend visiblement beaucoup de Lewis Hamilton pour la saison prochaine. Reste maintenant à voir s’il saura se montrer à la hauteur.