Cyclisme : Van Aert fait face à son rêve

Alexandre Higounet

Alors qu’il va se remettre en route pour 2025 en passant par quelques cyclo-cross, son amour de toujours, Wout Van Aert ne cache pas qu’il compte bien prendre sa revanche sur une saison 2024 marquée par deux lourdes chutes, et que cela passe par l’accomplissement de son rêve : gagner deux courses bien précises, qui lui ont toujours échappé jusqu’à maintenant…

Dans les colonnes du quotidien flamand Het Laatste Nieuws, Wout Van Aert est revenu sur sa saison 2024, où il a connu quelques hauts, comme sa médaille aux Jeux Olympiques ou ses victoires d’étape au Tour d’Espagne, mais également beaucoup de bas, avec deux lourdes chutes, la première à Gent-Wevelgem et la seconde au milieu du Tour d’Espagne.

Une anomalie pour un coureur de sa trempe

Sur le site du Het Laatste Nieuws, Van Aert a ainsi déclaré : « C’était définitivement un objectif de décrocher une médaille olympique en contre-la-montre. Mais après cette chute sur la Vuelta, cela a été beaucoup plus difficile de retrouver la motivation. Se donner du temps et passer du temps avec sa famille aide. Comme je n’ai pas participé à une compétition depuis quelque temps, la motivation revient naturellement et j’ai de nouveau envie de travailler dur ». Pour son retour, Van Aert programme un passage express mais intense dans la saison de cyclo-cross, l’un de ses terrains d’expression privilégié : « C’est vraiment un rituel pour moi d’y aller en hiver. C’est ma seconde nature, mon premier amour vers lequel je reviens toujours ».

« Quand j’y pense, je veux juste faire tout ce que je peux pour y parvenir »

Pour autant, Wout Van Aert ne s’attardera pas sur les circuits de cyclo-cross car il souhaite conserver un maximum de force pour la campagne des classiques, et notamment ses deux gros objectifs, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, qu’il n’a jamais gagnés, une anomalie pour un coureur de sa trempe. Si l’an dernier, Van Aert n’a pas pu valider dans les faits (à cause de sa chute) sa nouvelle préparation, prévoyant un démarrage un peu plus tardif dans la saison pour arriver au top sur les deux monuments flandriens, et non un peu émoussé comme précédemment, il compte bien prendre sa revanche cette saison, et accomplir enfin son rêve : « Pour moi, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix restent les principaux objectifs absolus. Quand j'y pense, je veux juste faire tout ce que je peux pour y parvenir ».