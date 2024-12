Cyclisme - Tour de France : La grande annonce du boss du Tour de France sur Vingegaard

Alexandre Higounet

A l’occasion de la présentation de Paris-Nice, Christian Prudhomme, patron du Tour de France et de la course au soleil, a lâché une petite phrase qui en dit long sur la conviction qu’il a acquise autour des ambitions de Jonas Vingegaard pour la saison prochaine.

Dominé largement par Tadej Pogacar lors du dernier Tour de France, Jonas Vingegaard semble lancer une opération reconquête depuis quelques semaines, après avoir récupéré tant moralement que physiquement d’une saison 2024 très éprouvante, marquée par une grave chute au Tour du Pays Basque, une course contre-la-montre pour tenter d’arriver au niveau pour le Tour, puis ce combat largement perdu contre le leader slovène en juillet.

Vingegaard a trouvé l’argument décisif pour y croire

Et au départ de cette opération reconquête, le leader danois s’est appuyé sur un élément objectif lui permettant d’expliquer l’écart l’ayant séparé de Pogacar en juillet dernier, comme il l’a expliqué à l’occasion d’un entretien récent avec la chaîne danoise TV2 : « Je n’étais pas aussi explosif que d’habitude, parce que j’avais perdu beaucoup de masse musculaire. Même dans les montées plus longues, je ne pouvais pas développer les mêmes watts qu’avant ma chute. Je n’ai pas encore repris tout à fait ma masse musculaire. On travaille encore là-dessus, l’entraînement se passe bien. C’est prometteur pour la saison prochaine ». Au-delà du fait que l’argument est tout à fait convaincant, il marque un point de départ important pour le leader du Team Visma-Lease A Bike pour rebâtir un objectif en direction du maillot jaune.

« J’imagine qu’il veut que la saison 2025 soit celle de la reconquête »

Un autre signe est intervenu ces derniers jours pour témoigner de l’ambition du Danois : il s’est d’ores et déjà inscrit au départ de Paris-Nice en mars, un passage souvent important vers le Tour de France, avec l’ambition de le gagner. Et à l’occasion de la présentation de la course au soleil, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, également responsable de Paris-Nice, ne s’y est pas trompé. Prudhomme a ainsi déclaré, comme rapporté dans L’Equipe : « Nous aurons un très beau plateau avec l’annonce du retour de Jonas Vingegaard, qui n’a jamais gagné Paris-Nice. J’imagine qu’il veut que la saison 2025 soit celle de la reconquête après la victoire de Pogacar au dernier Tour ».