OM : De Zerbi a réclamé plusieurs transferts à Longoria

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes au mois de janvier, Roberto De Zerbi souhaite que sa direction lui fasse plusieurs cadeaux. Malgré l'arrivée d'une dizaine de joueurs l'été dernier, le coach de l'OM a réclamé plusieurs autres recrues à Pablo Longoria, comme il l'a révélé lui-même en conférence de presse ce vendredi après-midi.

A la fin de la saison 2023-2024, Pablo Longoria s'est attaché les services de Roberto De Zerbi. Pour permettre à l'Italien de remplir ses objectifs, le président de l'OM l'a régalé l'été dernier. En effet, Pablo Longoria a officialisé une dizaine de transferts, dont ceux de Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg et d'Adrien Rabiot. Malgré tout, Roberto De Zerbi en redemande.

OM : De Zerbi veut recruter plusieurs joueurs en janvier

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Roberto De Zerbi s'est prononcé sur le prochain mercato hivernal. Et le coach de l'OM a avoué qu'il avait demandé à sa direction de recruter plusieurs joueurs en janvier.

«J'ai parlé des besoins que l'on a»

« On a fait cette réunion avec Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Giovanni Rossi, j'ai parlé des besoins que l'on a selon moi, je ne peux pas vous les dire ici. Il y a des choses à faire. J'ai toujours trouvé leur soutien total, en plus de celui du propriétaire. On va essayer d'améliorer l'équipe », a reconnu Roberto De Zerbi, le coach de l'OM. Reste à savoir si Pablo Longoria répondra à ses attentes.