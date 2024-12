Mercato : Salaire triplé, l'incroyable proposition de l'ASSE

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Prodige issu du centre de formation de l'ASSE, Mathis Amougou est aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2026. Un talent que les Verts espèrent conserver le plus longtemps possible, travaillant pour cela sur une prolongation. Et pour arriver à ses fins, le club stéphanois serait prêt à sortir de gros moyens.

A 18 ans, Mathis Amougou a fait une belle impression avec l'ASSE en début de saison. Un talent que les grands clubs européens convoitent déjà. Ainsi, cet été, il avait notamment été question d'un intérêt du Bayer Leverkusen, mais les Verts avaient immédiatement fermé la porte. A Saint-Etienne, on tient à Amougou et c'est pour cela qu'on veut lui offrir un nouveau contrat.

Un transfert inattendu ? 😲 L'ASSE surveille Cyriel Dessers des Glasgow Rangers, une opportunité à saisir au mercato hivernal !

➡️ https://t.co/YvEw0QDVPr pic.twitter.com/RU6uErMfw9 — le10sport (@le10sport) December 18, 2024

L'ASSE fait son offre

Voulant conserver Mathis Amougou, l'ASSE lui proposerait une prolongation de 3 ans, soit jusqu'en 2029, selon L'Equipe, avec à la clé une belle revalorisation salaire. En effet, les Verts lui offriraient de tripler son salaire, passant ainsi d'environ 15 000€ brut mensuel à donc 45 000€ brut mensuels. Et à cela pourraient s'ajouter des primes de participation et au mérite.

Amougou veut seulement 2 ans de plus

L'ASSE mettrait donc les petits plats dans les grands pour Mathis Amougou, qui ne serait pas pour autant convaincu. Ayant notamment en tête un possible départ l'été prochain, le Stéphanois serait prêt à prolonger, mais seulement pour deux saisons. C'est ainsi que les négociations seraient actuellement au point mort entre l'ASSE et Amougou.