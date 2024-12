Transferts : L’OM annonce du lourd pour son mercato hivernal ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après les 12 recrues estivales, d’autres joueurs pourraient débarquer à l’OM lors de la prochaine période de mercato. En ce sens, Medhi Benatia a assuré sur les ondes de RMC que de très bons joueurs étaient intéressés par la possibilité de venir à Marseille et a laissé entendre que toutes les lignes pourraient être renforcées.

Après Pablo Longoria en conférence de presse mercredi, où il a fait le bilan de la première partie de saison écoulée, Medhi Benatia a lui aussi commenté l’actualité de l’OM, jeudi soir dans l’After Foot sur RMC. Le conseiller sportif marseillais, qui deviendra bientôt directeur sportif, comme il l’a lui-même confirmé, a notamment évoqué le mercato, sur lequel le club est devenu plus attractif depuis le lancement du nouveau projet et l’arrivée de Roberto De Zerbi.

« Je peux assurer que de très bons joueurs sont intéressés pour venir »

« Le regard change, c'est évident. Je suis connecté avec beaucoup de joueurs en activité. Je peux assurer que de très bons joueurs sont intéressés pour venir. Je parle avec des grands coachs, tout le monde reconnaît notre projet, les progrès de cette équipe », a déclaré Medhi Benatia.

« On va essayer de regarder à toutes les lignes, où le coach estime qu'il faut retoucher »

En ce qui concerne le mercato hivernal, le futur directeur sportif de l’OM a ajouté : « On va essayer de regarder à toutes les lignes, où le coach estime qu'il faut retoucher. On a pris quelques buts de trop en début de saison. Le coach a commencé à trouver son ossature. A ceux qui sont derrière de pousser. Il faudra renforcer intelligemment. On n'aura pas les moyens de faire 4, 5, 6 ou 7 opérations. » Selon L’Équipe, c’est la défense qui est ciblée par Roberto De Zerbi cet hiver. Dans l’idéal, l’entraîneur de l’OM aimerait pouvoir compter sur un nouveau latéral droit, ainsi que deux défenseurs centraux, un axial gauche et un axial droit.