Officiel : L'ASSE annonce son nouvel entraîneur !

Il n'aura pas fallu bien longtemps à l'ASSE pour trouver son nouvel entraîneur. En début de semaine, les Verts s'étaient officiellement séparer d'Olivier Dall'Oglio et la question était alors de savori qui allait le remplacer. Plusieurs noms ont circulé, mais celui d'Eirik Horneland s'est rapidement détaché. Et c'est désormais un fait : le Norvégien est le nouvel entraîneur de l'ASSE.

Le retour en Ligue 1 a été très compliqué pour l'ASSE et la dernière défaite face à Toulouse aura donc été celle de trop pour Olivier Dall'Oglio. Un an après son arrivée dans le Forez, le technicien a été remercié par le club stéphanois. A peine cette décision prise, le nouvel entraîneur de l'ASSE a été annoncé. Ce vendredi, les Verts ont ainsi officialisé la nomination d'Eirik Horneland. « L'AS Saint-Étienne et Eirik Horneland sont heureux d’officialiser leur collaboration. L'accord conclu avec le technicien norvégien le place à la tête des Verts jusqu’en 2027, avec option supplémentaire. Il rejoint le club accompagné par Hassan El Fakiri, entraîneur-adjoint », peut-on notamment lire dans le communiqué stéphanois.

💚 Bienvenue, velkommen, welcome… Eirik Horneland 🇳🇴 !



Le technicien norvégien de 49 ans est officiellement nommé entraîneur de l’équipe professionnelle masculine de l’AS Saint-Étienne ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 20, 2024

« C'est un réel honneur de rejoindre un grand club comme l'AS Saint-Étienne »

Il va tout de même falloir attendre un peu avoir de voir Eirik Horneland prendre place sur le banc de l'ASSE. En effet, alors que le Norvégien vient à peine d'arriver, ce samedi, en Coupe de France face à l'OM, c'est Laurent Huard qui sera aux commandes. Il n'empêche qu'Eirik Horneland est très heureux de rejoindre les Verts, confiant à propos de sa signature : « C'est un réel honneur de rejoindre un grand club comme l'AS Saint-Étienne, pas seulement pour son histoire et son palmarès, mais surtout pour le rôle qu'il joue dans toute une ville et la ferveur qu'il génère. J'ai hâte de découvrir le Chaudron et de me mettre au travail avec les joueurs, le staff et toutes les composantes du club ».

« Nous sommes heureux de voir Eirik rejoindre le projet »

Président de l'ASSE, Ivan Gazidis a lui aussi fait part de sa joie concernant cette arrivée d'Eirik Horneland. Il a ainsi fait savoir : « Nous sommes heureux de voir Eirik rejoindre le projet. C’est une étape importante. Eirik est un entraîneur de grand talent, reconnu et apprécié, qui nous apportera beaucoup pour construire une culture de la performance et un style de jeu affirmé. Au nom de tout le Peuple Vert, je lui souhaite la bienvenue ».